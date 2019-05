Roma: bus in fiamme in via Sistina, nessun ferito

Roma, 23 mag 08:48 - (Agenzia Nova) - Autobus in fiamme questa mattina in via Sistina a Roma. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco il mezzo elettrico della linea 119 Atac ha preso fuoco all'altezza del civico 83 alle 7.30 circa e l'autista ha fatto scendere i passeggeri. Al momento non risultano feriti. I pompieri del comando di Roma hanno provveduto allo spegnimento dell'incendio e alla bonifica degli impianti tecnologici dell'autobus. Via Sistina è stata chiusa da via Crispi a piazza Trinità dei Monti. Sul posto il gruppo Trevi della Polizia locale di Roma Capitale. (Rer) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata