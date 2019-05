Polonia: ex ministro Esteri Fotyga mette in guardia contro propaganda russa alle europee

- La Russia guida una campagna di disinformazione in vista delle imminenti elezioni europee. E' quanto ha detto Anna Fotyga, ex ministro degli Esteri polacca e attuale eurodeputata di Diritto e giustizia (PiS), intervistata dall'agenzia di stampa "Pap". Fotyga mette in guardia contro il pericolo posto dalla propaganda russa, ma al contempo riconosce che in Europa sta crescendo la consapevolezza intorno al problema. Tra i temi sui quali Fotyga ritiene che ultimamente si sia concentrata l'attenzione di chi diffonde notizie false c'è il progetto di scavo di un canale artificiale che colleghi la laguna della Vistola al golfo di Danzica, consentendo alla Polonia di evitare il canale preesistente, collocato nell'enclave russa di Kaliningrad. (Vap)