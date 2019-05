Imprese: Maire Tecnimont, commesse per 700 milioni di dollari nel core business technology-driven

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maire Tecnimont annuncia l’aggiudicazione, attraverso le sue principali controllate, di commesse per un valore complessivo pari a circa 700 milioni di dollari per licensing, servizi di ingegneria, attività Ep (Engineering e Procurement) ed Epc (Engineering, Procurement e Construction). Lo riferisce un comunicato. I contratti, aggiudicati da alcuni dei più prestigiosi clienti internazionali, sono stati conseguiti principalmente in Europa, nelle Americhe, in Nord Africa e nel sud est asiatico. Questo risultato conferma la strategia di crescita nel campo dei servizi e della tecnologia con progetti a maggiore valore aggiunto e dalla marginalità più elevata nella catena del valore downstream degli idrocarburi, dando ulteriore evidenza della validità del modello di business technology-driven del gruppo.(Com)