Roma: Atac, principio di incendio su bus, nessun ferito

- Questa mattina, intorno alle 7.30, per ragioni ancora da accertare, si è sviluppato un principio di incendio su un bus della linea 119 in servizio lungo via Sistina. L'autista è intervenuto con l'estintore e sono stati allertati i vigili del fuoco che hanno completato l'intervento. Non si registra nessun ferito. La vettura non ha subito danni gravi: sarà riparata e tornerà in servizio. Lo comunica Atac. (Com)