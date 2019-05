Centrodestra: Berlusconi, Meloni fuori da realtà, solo uniti si vince

- Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, avverte che Giorgia Meloni "è fuori dalla realtà" se "pensa ad un'alleanza vincente tra Lega e Fratelli d'Italia". Ospite di "Radio Anch'io" su Radio1 Rai, il leader azzurro ha spiegato: "In tutte le elezioni abbiamo visto che il centrodestra vince solo dove è unito. In alcune realtà come in Sicilia dove si è presentato non unito, hanno vinto altri". (Rin)