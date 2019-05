Ungheria: ufficio premier, un "caso Strache" qui è impossibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non bisogna temere che un "caso Strache" possa scoppiare in Ungheria. Lo ha dichiarato Gergely Gulyas, a capo dell'ufficio del primo ministro ungherese, intervistato dal sito web filo governativo "Mandiner". Gulyas ha così commentato quanto recentemente accaduto in Austria, assicurando che "il governo di Budapest non è spaventato da simili interferenze nella politica interna" del paese e che registrare una conversazione analoga a quella avuta dall'ormai ex leader del Partito della libertà austriaco (Fpo), ma con un membro del governo Orban come protagonista, è assolutamente "fuori discussione". Gulyas spiega che la stampa è un pezzo importante della sovranità nazionale e per questo motivo l'esecutivo preferisce che l'80-90 per cento sia saldamente in mani ungheresi. Nella registrazione che coinvolge Heinz-Christian Strache lo si può sentire mentre, parlando con la sedicente oligarca russa Aljona Makarova, dice di voler ridisegnare il panorama mediatico austriaco "come ha fatto Orban" in Ungheria. La questione non è stata toccata dall'intervista a Gulyas. (Res)