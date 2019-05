Difesa: navi da guerra Usa in transito nello Stretto di Taiwan (6)

- Due navi da guerra della Marina militare Usa hanno navigato al largo degli atolli del Mar Cinese Meridionale militarizzati dalla Cina il 6 maggio.Gli Usa hanno effettuato cinque operazioni di “libertà di navigazione” nel Mar Cinese Meridionale lo scorso anno, e quattro nel 2017. Le ultime dichiarazioni del Comandante delle Forze Usa dell’Indo-Pacifico, ammiraglio Phil Davidson, suggeriscono che nei mesi a venire le operazioni diverranno più frequenti: nel corso di una audizione al Senato federale Usa, la scorsa settimana, Davidson ha accusato la Cina di allargare la propria influenza nella regione “tramite la paura e la coercizione”. L’ammiraglio ha aggiunto che gli Usa effettueranno un maggior numero di operazioni, anche con l’appoggio di alleati come il Regno Unito, per inviare con chiarezza il messaggio che “la comunità internazionale non accetta” le rivendicazioni cinesi sul Mar Cinese Meridionale. (segue) (Was)