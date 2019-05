Imprese: anche Arm taglia i ponti con Huawei (3)

- Il colosso tecnologico statunitense Google ha sospeso a sua volta le relazioni d’affari con Huawei che implicano il trasferimento di prodotti hardware e software all’azienda cinese dell’elettronica per le telecomunicazioni, fatti salvi i prodotti coperti da licenze open source. Lo hanno riferito ieri fonti vicine all’azienda statunitene, pochi giorni dopo l’imposizione di dure restrizioni commerciali a Huawei da parte del governo Usa. Huawei perderà immediatamente accesso agli update del sistema operativo per smartphone Android, e i prossimi modelli di smartphone commercializzati dall’azienda cinese fuori dalla Cina non avranno accesso ad applicazioni e servizi come Google Play Store e Gmail. I dettagli dei servizi specifici preclusi a Huawei sarebbero tuttora oggetto di discussione interna presso Google. (segue) (Cip)