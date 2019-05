Indonesia: la comunità cinese teme il clima di violenza post-elettorale (2)

- Il governo indonesiano ha deciso di porre restrizioni all’utilizzo di social media e applicazioni di messaggistica istantanea come Instagram e Whatsapp, alla luce delle tensioni che hanno seguito l’annuncio dei risultati ufficiali delle elezioni presidenziali, e dopo gli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine culminati con la morte di sei persone nella prima mattinata di ieri. Wiranto, ministro coordinatore per gli affari politici, legali e di sicurezza, ha confermato nel corso di una conferenza stampa che il governo ha deciso di limitare l’accesso ai social media e “disattivare alcune funzionalità” per “mantenere la calma”. Nei giorni scorsi i social media sono stati il principale veicolo di promozione delle manifestazioni di massa indette nel paese dai sostenitori di Prabowo Subianto, il candidato alla presidenza dichiarato sconfitto dalla Commissione elettorale, e dalle organizzazioni politiche islamiste che lo sostengono. (segue) (Fim)