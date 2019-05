Indonesia: la comunità cinese teme il clima di violenza post-elettorale (3)

- Gli scontri tra le forze dell’ordine sudcoreane e i manifestanti contrari al risultato ufficiale delle elezioni presidenziali sono proseguite per la seconda notte consecutiva a Giacarta, con il lancio di sassi e l’impiego di lacrimogeni e proiettili di gomma da parte degli agenti. I manifestanti vicini al candidato alla presidenza Prabowo Subianto e ai gruppi islamisti hanno divelto sezioni di pavimentazione urbana, rimosso segnali stradali e dato alle fiamme automobili e bancarelle, ma col proseguire delle ore il loro numero si è progressivamente ridimensionato. Per il momento non si hanno notizie di vittime nella seconda giornata degli scontri, mentre il bilancio dei feriti, al termine di due giorni di violenze, è di circa 350 persone. Subianto ha ribadito anche ieri di rifiutare l’esito ufficiale del voto, che attribuisce la vittoria al presidente uscente Joko Widodo. Il candidato ha denunciato “brogli e irregolarità enormi”. (segue) (Fim)