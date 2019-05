Usa-Cina: Bannon, relazioni bilaterali non torneranno mai a status pre-Trump (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell’intervista, Bannon non ha voluto rivelare se intenda o meno prendere parte agli sforzi di rielezione di Trump. Bannon si è però detto convinto che quello delle relazioni con la Cina sarà un tema cruciale nel contesto della campagna per le elezioni presidenziali Usa del 2020. “La persona che sarà eletta nel 2020 è Donald Trump, ma se anche così non fosse, se anche vincesse un democratico, sarà un falco (nei confronti della Cina) quanto o più di Trump”, ha affermato Bannon. “Trump è presidente oggi proprio per la Cina. Ha vinto la presidenza per una ragione: la Rust Belt”, ha affermato l’ex consulente presidenziale, riferendosi alla depressa regione statunitense che costituiva un tempo uno dei principali hub manifatturieri degli Usa. “Nella campagna 2020, le relazioni economiche dell’America con la Cina saranno un tema centrale. I Democratici sono duri su questo punto quanto i Repubblicani”. (segue) (Was)