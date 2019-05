Usa-Cina: Bannon, relazioni bilaterali non torneranno mai a status pre-Trump (6)

- La Cina ha risposto all’aumento dei dazi Usa annunciando a sua volta un aumento delle tariffe su 60 miliardi di dollari di beni degli Stati Uniti a partire dal primo giugno. Trump, ha dichiarato il 12 maggio che la posizione del paese nel contesto dei negoziati con la Cina è “esattamente dove vogliamo”. Trump ha affermato che Pechino “ha rotto gli accordi” ed ha poi tentato di rinegoziare condizioni differenti. “Incasseremo decine di miliardi di dollari dalla Cina sotto forma di tariffe”, ha affermato il presidente Usa. “Gli acquirenti delle merci (cinesi) potranno sostituirle fabbricandole qui negli Usa – sarebbe l’ideale – oppure acquistarle da paesi su cui non gravano i dazi”, ha scritto il presidente sul proprio profilo Twitter. Il presidente ha anche voluto rassicurare gli agricoltori statunitensi, che temono di venire esclusi dal mercato cinese: “Spenderemo (eguagliando o superando) i soldi che la Cina potrebbe non spendere più con i nostri Grandi patrioti agricoltori, e che sono solo una piccola percentuale del totale delle tariffe che riceveremo (dalle merci cinesi), e distribuiremo il cibo alle persone affamate di tutto il mondo”, ha scritto Trump. (segue) (Was)