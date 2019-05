Corea del Nord: Usa pronti a rivolgersi a Consiglio sicurezza in caso di test balistici (3)

- La Corea del Nord ha chiesto formalmente lo scorso 14 maggio la restituzione della nave da carico sequestrata dalle autorità statunitensi la settimana precedente, con l’accusa di aver violato le sanzioni internazionali a carico di quel paese asiatico. Pyongyang ha definito il sequestro “un furto illegale”. Il dipartimento di Giustizia Usa ha annunciato il sequestro dell’imbarcazione, la M/V Wise Honest, lo scorso venerdì 10 maggio, un anno dopo il blocco della nave da parte delle autorità indonesiane. Si tratta del primo sequestro di una imbarcazione sudcoreana da parte delle autorità Usa per violazione del regime sanzionatorio, dopo diversi anni di trasbordi illegali in alto mare tramite cui Pyongyang avrebbe eluso le limitazioni imposte alle sue importazioni ed esportazioni di merci ed energia. Un portavoce del dipartimento degli Esteri nordcoreano ha contestato il sequestro stamattina, definendolo “un’azione calcolata degli Stati Uniti” tesa a piegare il Nord tramite la massimizzazione delle pressioni sanzionatorie. (segue) (Was)