Energia: Giappone, Tepco riconsidera presenza lavoratori stranieri a Fukushima (2)

- Una compagnia giapponese, Able Co., ha avviato questo mese i lavori di smantellamento di parte delle infrastrutture presso la centrale nucleare Fukushima n.1. Data la pericolosità dell’operazione e la contaminazione della struttura del reattore, l’azienda si serve di equipaggiamenti a controllo remoto, inclusa una gru da 750 tonnellate per effettuare lo smantellamento della parte superiore della struttura. I lavori interessano anzitutto una ciminiera alta 120 metri, che dovrebbe essere completamente disassemblata nell’arco di sei mesi. La rimozione della struttura è il primo passo del lungo processo di decommissionamento dei reattori di Fukushima danneggiati dal terremoto e dallo tsunami del 2011. La ciminiera, che sorge a fianco di uno dei reattori, è stata danneggiata dall’esplosione dell’idrogeno nell’edificio del reattore. In tutto la centrale nucleare Fukushima n.1 dispone di quattro ciminiere di 120 metri, progettate per la ventilazione dei reattori. di Misurazioni effettuate nel 2015 hanno rilevato sul sito una radioattività di 2 sieverts, sufficiente a causare la morte in poche ore di esposizione. Able, originariamente acquartierata a pochi chilometri dalla centrale di Fukushima, ha addestrato una squadra speciale per condurre i lavori. (segue) (Git)