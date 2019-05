Energia: Giappone, Tepco riconsidera presenza lavoratori stranieri a Fukushima (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tokyo Electric Power Co. (Tepco), operatore della centrale nucleare giapponese di Fukushima n.1, colpita dal terremoto e dallo tsunami del 2011, ha effettuato con successo la rimozione delle prime barre di combustibile dai tre reattori danneggiati dal disastro. Tepco ha dato l’annuncio lo scorso 23 aprile, precisando che le barre di combustibile rimosse sono state trasferite presso un vicino sito per lo stoccaggio sicuro del combustibile fissile. L’operazione – la prima nel suo genere dopo il disastro del 2011 – ha interessato in tutto sette barre di combustibile, ed ha richiesto appena 20 minuti. Il trasferimento delle barre di combustibile altamente radioattive è un prerequisito necessario all’avvio dei lavori di smantellamento dei reattori danneggiati; in tutto l’intero processo richiederà decenni. Tepco prevede di completare il trasferimento di tutte e 559 le barre di combustibile contenute nel reattore n.3 della centrale al sito di stoccaggio comune – distante circa 100 metri – entro marzo 2021. (segue) (Git)