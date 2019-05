Canada-Filippine: Ottawa completerà rimozione rifiuti entro fine giugno (3)

- Il governo del Canada ha acconsentito lo scorso 2 maggio a riprendere in consegna oltre 70 container di rifiuti solidi urbani inviati nelle Filippine tra il 2013 e il 2014, dopo che il presidente filippino, Rodrigo Duterte, era giunto a minacciare di “dichiarare guerra” al paese nordamericano. Stando alle rassicurazioni fornite da Ottawa, i rifiuti dovevano essere tempestivamente inviati al porto di Vancouver, a seguito di una offerta formale rivolta a Manila dal Canada. I container, che nominalmente contengono rifiuti in plastica riciclabili, sono rimasti in un limbo per oltre cinque anni dopo essere giunti a Manila, dopo la scoperta, da parte delle autorità filippine, che oltre due terzi dei rifiuti erano composti in realtà da rifiuti solidi non riciclabili e addirittura rifiuti elettronici speciali. Manila ha denunciato il caso come una violazione del Trattato di Basilea, che proibisce ai paesi industrializzati di scaricare i loro rifiuti nei paesi in via di sviluppo; per anni, però, Ottawa ha ignorato la questione. (segue) (Res)