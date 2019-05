Usa: Pentagono impone ai militari restrizioni su informazioni condivise con Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ill segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Patrick Shanahan, ha imposto nuove restrizioni sul modo in cui il Pentagono condivide le informazioni con il Congresso sulle operazioni militari in tutto il mondo. In un nota interna dell'8 maggio, ottenuta dal quotidiano “Washington Post”, Shanahan stabilisce i criteri in base ai quali i funzionari del dipartimento della Difesa possono fornire agli uffici o alle commissioni del Congresso informazioni sui piani operativi e sugli ordini, scrive il giornale. Il documento arriva tra le critiche avanzate da Capitol Hill secondo cui l'amministrazione Trump starebbe nascondendo informazioni per impedire una serie di indagini di sorveglianza all'interno della Camera. Alcuni legislatori hanno anche espresso preoccupazione per il fatto che il dipartimento della Difesa sarebbe troppo coinvolto nella politica di immigrazione del Presidente Trump, secondo il “Wp”. (segue) (Was)