Usa: avvocato Michael Avenatti accusato di aver rubato quasi 300mila dollari a Stormy Daniels

- I procuratori federali di New York hanno accusato l'avvocato Michael Avenatti di aver deviato in un suo conto bancario un pagamento di quasi 300.000 dollari che la sua ex cliente, Stormy Daniels, doveva incassare per la pubblicazione di un libro. Secondo i pubblici ministeri, l'avvocato ha poi usato i soldi sottratti a Daniels per pagare mensilmente la sua Ferrari, oltre che per coprire i costi di biglietti aerei, hotel, ristoranti e gli stipendi del personale. L'accusa è di appropriazione indebita di denaro che aspettava a Daniels quando Avenatti rappresentava l'attrice di film per adulti nella sua pubblica battaglia contro il presidente Trump e il suo ex avvocato Michael Cohen. (segue) (Was)