Usa: avvocato Michael Avenatti accusato di aver rubato quasi 300mila dollari a Stormy Daniels (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Avenatti ha usato false dichiarazioni e un documento fraudolento che pretendeva di portare il nome e la firma del suo cliente per convincere l'agente letterario del suo cliente a deviare i soldi dovuti al cliente di Avenatti a un conto controllato da Avenatti", ha detto il procuratore di Manhattan Geoffrey Berman. "Avenatti ha poi speso i soldi principalmente per i suoi scopi personali e lavorativi". L'avvocato ha negato le accuse di frode e furto di identità, sostenendo che "nessun denaro relativo alla signora Daniels è mai stato sottratto o mal gestito". (Was)