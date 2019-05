Medio Oriente: “Cnn”, Pentagono considera invio di migliaia di truppe per contrastare Iran

- Gli Stati Uniti potrebbero prendere in considerazione l'ulteriore invio di migliaia di truppe statunitensi in Medio Oriente in risposta alle tensioni con l'Iran: lo riferisce l'emittente televisiva “Cnn” che cita tre funzionari statunitensi a conoscenza della questione. Funzionari del Pentagono incontreranno domani, 23 maggio, la squadra della Casa Bianca per la sicurezza nazionale per discutere del piano, anche se nessuna decisione definitiva su un possibile dispiegamento di uomini in Medio Oriente è stata presa, riferisce l'emittente. All'inizio del mese, il Pentagono ha approvato una richiesta da parte del capo del Comando Centrale degli Stati Uniti di spostare la portaerei USS Abraham Lincoln e bombardieri B-52 in Medio Oriente in risposta alle informazioni dell'intelligence circa un possibile attacco alle forze statunitensi nella regione da parte dell'Iran o dei suoi alleati. (segue) (Was)