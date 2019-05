Usa: per Bernie Sanders "potrebbe essere il momento" di chiedere impeachment contro Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La posizione del senatore Bernie Sanders, candidato alle primarie democratiche per le presidenziali 2020, è sempre più vicina a sostenere le procedure di stato in messa d'accusa (impeachment) contro il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Secondo il senatore del Vermont, "potrebbe essere il momento" per la commissione Giustizia della Camera, di determinare se avviare il processo. "Capisco la situazione dei membri della Camera. Hai questa persona che si rifiuta di rispettare la Costituzione, la separazione dei poteri, e sta respingendo le richieste per ascoltare i membri dell'amministrazione”, ha detto all'emittente “Cnn”. (segue) (Was)