Giappone-Usa: visita Trump a Tokyo non si concentrerà sul commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non si concentrerà sul tema dei negoziati commerciali, durante la visita di Stato di quattro giorni in Giappone in programma a partire da sabato, 25 maggio. Lo ha dichiarato ieri un funzionario dell’amministrazione presidenziale Usa, aggiungendo che difficilmente i due governi giungeranno ad una qualche forma di accordo commerciale durante il viaggio del presidente Usa. Durante un incontro tra Trump e il premier giapponese Shinzo Abe a Washington, lo scorso aprile, i due leader avevano auspicato di giungere a una prima intesa sui contenuti di un accordo commerciale bilaterale in tempo per la visita di questa settimana; l’inasprimento delle tensioni commerciali tra Usa e Cina, e le divergenze che ancora separano Washington e Tokyo in merito a questioni quali dazi e clausole valutarie, hanno però dilatato i tempi dei negoziati. (segue) (Git)