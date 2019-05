Giappone-Usa: visita Trump a Tokyo non si concentrerà sul commercio (5)

- Le delegazioni di Stati Uniti e Giappone, guidate dal rappresentante del Commercio Usa, Robert Lighthizer, e dal ministro del Commercio Toshimitsu Motegi, si sono incontrate per la prima volta il 15 e il 16 aprile. Il primo incontro è servito a definire l’ampiezza dei colloqui: dall’accordo tra i leader dei due paesi per la negoziazione di un accordo commerciale bilaterale, lo scorso settembre, Washington ha infatti ipotizzato di estendere i negoziati al commercio di servizi, e di includere disposizioni accessorie, ad esempio sul fronte valutario: tutte richieste cui Tokyo è contraria. Il Giappone è pronto a discutere la semplificazione delle procedure doganali, mentre il governo Usa sembra voler premere ad esempio per l’uniformazione degli standard di sicurezza e per la definizione dei prezzi dei farmaci. (segue) (Git)