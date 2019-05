Giappone-Usa: visita Trump a Tokyo non si concentrerà sul commercio (8)

- L’accordo tra i due paesi per l’avvio dei negoziati commerciali è stato annunciato nel settembre dello scorso anno, in occasione dell’ultima visita ufficiale del premier Shinzo Abe negli Usa. Tokyo auspicava che la prima sessione di colloqui di alto livello potesse giungere entro il mese di aprile, così da poter esibire progressi il prossimo maggio, quando Trump si recherà in Giappone come ospite di Stato, per incontrare – primo tra i leader mondiali – il nuovo imperatore di quel paese. E’ stato proprio l’ufficio del rappresentante del Commercio Usa, però, a informare Tokyo il mese scorso che non era ancora possibile organizzare un primo incontro. Non si tratta del primo rinvio: originariamente, i negoziati tra i due paesi sarebbero dovuti iniziare a gennaio. Lo scorso dicembre, però, Trump e il presidente cinese Xi Jinping hanno concordato una tregua di 90 giorni, tesa a negoziare un accordo in grado di placare le ostilità commerciali in corso dallo scorso anno tra le due principali economie del globo. (Git)