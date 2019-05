Imprese: Fca si impegna a sostenere il marchio Fiat in Brasile

- L'amministratore delegato di Fiat Chrysler Automobiles (Fca), Mike Manley, ha affermato che la casa automobilistica italo-statunitense sta portando in Brasile un gran numero di nuovi modelli ed è intenzionata ad espandere la produzione in due stabilimenti, come previsto dal piano da 16 miliardi di reais (4 miliardi di dollari) lanciato per riconquistare quote di mercato perse nella più grande economia dell'America Latina. Fca ha aumentato il suo piano di investimenti per l'America Latina di 2 miliardi di reais fino al 2024, puntando sull'incremento della capacità annuale dello stabilimento Jeep di Pernambuco da 250.000 a 350.000 unità, e alla costruzione di un nuovo impianto per la produzione di motori turbo più efficienti, ha detto Manley citato da “Bloomberg”. “Vogliamo essere sicuri che il marchio Fiat rimanga molto forte nel mercato brasiliano", ha dichiarato il ceo durante una visita allo stabilimento di Betim. "Il marchio Fiat è una parte vitale della nostra attività", ha aggiunto. Fca ha annunciato che sono previsti 15 modelli nuovi, aggiornati o speciali per Fiat e 10 per i brand Jeep e Ram entro il 2024. (Was)