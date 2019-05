Autonomie: Gelmini (FI), il governo ha abbandonato il Nord

- Per Mariastella Gelmini il governo ha "abbandonato il Nord". La presidente del gruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, lo ha detto partecipando a un evento elettorale a Rovigo, insieme ai deputati Davide Bendinelli e Piergiorgio Cortelazzo, a sostegno del candidato sindaco Monica Gambardella. “La vicenda delle autonomie segna il crescente distacco fra il governo e il Nord. Di rinvio in rinvio, il regionalismo differenziato non vede mai la luce: ogni tanto viene evocato in Consiglio dei ministri, senza però alcun esito", ha spiegato Gelmini. "Il governatore Zaia si lamenta perché si sente preso in giro dal Movimento 5 stelle: però al governo c’è anche la Lega e il governo è un organo collegiale. Non si può più sostenere che la responsabilità della mancata attuazione delle autonomie è solo dei 5 Stelle", ha aggiunto Gelmini. "Senza il regionalismo differenziato lo sviluppo del paese continuerà ad avere il freno a mano tirato e questo danneggerà il Nord come il Sud”, ha concluso. (Com)