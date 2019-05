Usa: giudice stabilisce che banche possono rilasciare documenti finanziari di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giudice federale di New York ha stabilito che le banche Deutsche Bank e Capitol One possono consegnare i documenti finanziari relativi al presidente Usa Donald Trump e delle sue società in risposta ai mandati emessi dai Democratici della Camera dei rappresentanti. La sentenza del giudice Edgardo Ramos è arrivata dopo un’udienza in cui gli avvocati di Trump, dei suoi tre figli più grandi e della Trump Organization hanno sostenuto che le citazioni delle due banche dovrebbero essere annullate. Si tratta della seconda battuta d'arresto del presidente questa settimana nel tentativo di impedire ai legislatori di ottenere l'accesso ai suoi documenti finanziari, richiesti in relazione alle indagini portati avanti dai Democratici. Deutsche Bank è stata per anni il principale finanziatore di Trump mentre Capital One è in possesso di documenti finanziari relativi agli hotel della Trump Organization. Nessuna delle due banche si era opposta alle richieste di documenti finanziari avanzate dalla Camera, ma gli avvocati della famiglia Trump, in una causa intentata a fine aprile, hanno contestato le richieste agli istituti di credito. (Was)