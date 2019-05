Medio Oriente: “Cnn”, Pentagono considera invio di migliaia di truppe per contrastare Iran (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì, il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Patrick Shanahan, ha detto ai giornalisti che gli Stati Uniti non hanno alcun interesse a intensificare le tensioni con l'Iran o a entrare in guerra con il paese del Medio Oriente. “La cosa più importante che possiamo fare come reparto è evitare errori di calcolo, e quindi controllare l'escalation", ha detto Shanahan. "La nostra posizione è di deterrenza, spero solo che l'Iran stia ascoltando, siamo nella regione per affrontare molte cose, ma non è andare in guerra con l'Iran". "Per una politica di vecchia data, non discuteremo né speculeremo sui potenziali piani futuri e sulle richieste di forze", ha affermato la portavoce del Pentagono, Rebecca Rebarich. (Was)