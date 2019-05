Usa: per Bernie Sanders "potrebbe essere il momento" di chiedere impeachment contro Trump (2)

- Le richieste dei parlamentari democratici di avviare un'indagine sull' impeachment sono aumentate da lunedì, quando l'amministrazione ha indirizzato l'ex consigliere della Casa Bianca Don McGahn a sfidare una citazione della commissione della Camera per testimoniare pubblicamente e produrre documenti relativi all'indagine del procuratore speciale Robert Mueller sull'interferenza russa nelle elezioni del 2016. Mentre alcuni candidati democratici per la Casa Bianca, come la senatrice Elizabeth Warren, hanno chiesto esplicitamente l'impeachment di Trump, Sanders è stato più cauto, così come i leader della Camera, tra cui la speaker Nancy Pelosi. (Was)