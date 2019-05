Usa: Pentagono realizzerà tendopoli per 7500 migranti al confine con Messico

- Il segretario alla Difesa Usa, Patrick Shanahan, ha approvato una richiesta del dipartimento della Sicurezza Nazionale (Dhs) per fornire assistenza nella realizzazione di alloggi destinati ai migranti in cerca di asilo, arrestati e processati dopo aver superato il confine tra Stati Uniti e Messico confine. Lo ha reso noto ieri, 22 maggio, il portavoce del Pentagono, il maggiore Chris Miller, con un comunicato stampa. "Il segretario alla Difesa ha approvato una richiesta del 9 maggio 2019 per l'assistenza del dipartimento della Sicurezza Nazionale (Dhs) per costruire strutture temporanee per ospitare e curare un minimo di 7.500 uomini e donne adulte", ha dichiarato Miller. L'assistenza è stata fornita al Dhs per aiutare ad affrontare la crisi umanitaria e di sicurezza sul confine meridionale, ha detto Miller. Il dipartimento della Difesa fornirà al Dhs delle tende come alloggi temporanei per migranti in Arizona e Texas, ha detto Miller. Le tendopoli saranno costruite in circa due settimane ma non saranno gestite da personale militare. (Was)