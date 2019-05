Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domaniCOMUNE- Gli assessori a Roma Semplice e allo Sport Flavia Marzano e Daniele Frongia intervengono alla presentazione della II edizione del Rapporto sul Benessere Equo e Sostenibile di Roma Capitale.Campidoglio, sala della Protomoteca (ore 10)- Il vicesindaco con delega alla Crescita culturale Luca Bergamo partecipa alla giornata conclusiva del premio Biblioteche di Roma "Scelte di Classe. Leggere in circolo" .Auditorium Parco della Musica, via Pietro de Coubertin 30 (ore 11)- Il vicesindaco con delega alla Crescita culturale Luca Bergamo interviene al dibattito "I beni culturali. Strumenti giuridici e gestionali. Un workshop per la formazione"MAXXI, via Guido Reni (ore 17) (segue)(Rer)