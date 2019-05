Colombia: ministro Esteri chiede più risorse per assistere migranti e rifugiati venezuelani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Citando le stime del Fmi il ministro ha affermato che la Colombia ha bisogno di 1,5 miliardi di dollari per assistere i migranti e rifugiati venezuelani sul suo territorio. L’Onu ha chiesto 738 milioni di dollari da destinare alla crisi migratoria venezuelana nel 2019, di cui 315 per la Colombia. Finora, ha precisato il ministro, la Colombia ha ricevuto solo il 21 per cento della somma, ovvero circa 70 milioni. "Urge una maggiore mobilitazione della comunità internazionale perché la migrazione venezuelana continuerà ad aumentare", ha detto il ministro. (segue) (Mec)