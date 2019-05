Iran: Khamenei critica amministrazione Rohani per la gestione dell’accordo sul nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guida suprema dell’Iran, ayatollah Ali Khamenei, ha criticato per la prima volta pubblicamente il presidente Hassan Rohani e il ministro degli Esteri, Mohammad Javad Zarif, per la gestione dell’accordo nucleare sottoscritto a Vienna nel 2015 insieme a Cina, Francia, Germania, Regno Unito, Russia e Stati Uniti. Parlando oggi ad un gruppo di studenti e rappresentanti delle organizzazioni studentesche nazionali, Khamenei ha dichiarato: “In una certa misura, non ho mai avuto fiducia nel modo in cui è stato attuato l'accordo nucleare, molte volte l’ho ricordato sia il presidente che il ministro degli esteri". Le parole di Khamenei giungono nel pieno delle tensioni tra Stati Uniti e Iran che si sono acuite nelle ultime settimane a seguito della decisione di Washington di inviare nel Golfo Persico una task force aeronavale comprendente varie unità tra cui la portaerei Abraham Lincoln e bombardieri strategici B 52 a seguito di presunte minacce alla sicurezza degli Stati Uniti da parte di Teheran.(Res)