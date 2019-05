Usa: Trump non collaborerà con Democratici finché proseguiranno con indagini (2)

- Trump si è presentato all'incontro con Pelosi e il leader della minoranza al Senato, Chuck Schumer, che però è durato pochi minuti. "Voglio fare le infrastrutture. Voglio farlo più di quanto voi vogliate farlo. Ma sapete cosa, non potete farlo in queste circostanze", ha detto Trump ai due leader democratici che, una volta tornati a Capitol Hill, hanno espresso disappunto per l'atteggiamento del presidente. Pelosi e Schumer si sono detti comunque pronti a concludere l'accordo con il presidente sul piano da 2mila miliardi di dollari per ricostruire strade, ponti, aeroporti e altre infrastrutture nazionali. "Ha appena perso un'occasione e mi chiedo solo perché l'ha fatto", ha detto Pelosi. "In ogni caso, prego per il presidente e prego per gli Stati Uniti d'America". (Was)