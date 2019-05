Usa: Assemblea di New York vota per rilascio dichiarazioni di Trump (2)

- I Democratici del Congresso stanno cercando da tempo di ottenere l'accesso alle dichiarazioni dei redditi federali di Trump, ma il dipartimento del Tesoro si è finora rifiutato. La legislazione di New York consentirebbe allo Stato di consegnare le dichiarazioni statali di Trump alle commissioni del Congresso. I documenti potrebbero fornire uno sguardo senza precedenti sugli affari di New York di Trump, sul suo reddito e su altre informazioni finanziarie personali, secondo gli esperti legali. (segue) (Was)