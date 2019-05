Usa: verbali Fed, per ora nessuna mossa sui tassi

- I funzionari della Federal Reserve (Fed), la Banca centrale statunitense, sono rimasti fermamente impegnati in un approccio “paziente” in riferimento a un possibile cambiamento sui tassi durante il loro incontro all’inizio di questo mese, sostenendo che i tassi probabilmente rimarranno invariati anche nel futuro. Secondo i verbali della riunione del 1-2 maggio del Federal open market committee (il Comitato federale del mercato – Fomc), i membri hanno sostenuto la linea attendista del governatore Jerome Powell e discusso le loro aspettative di crescita economica per l’intero anno, sottolineando che le precedenti preoccupazioni riguardo a un rallentamento si erano attenuate. (segue) (Was)