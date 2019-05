Usa: verbali Fed, per ora nessuna mossa sui tassi (2)

- Nonostante l'ottimismo generale, il comitato ha mantenuto la linea "paziente" sui tassi di interesse, citando principalmente una mancanza di pressioni inflazionistiche. “I membri hanno osservato che un approccio paziente per determinare gli aggiustamenti futuri nell'intervallo di riferimento per il tasso sui fondi federali rimarrebbe probabilmente più appropriato per qualche tempo, specialmente in un contesto di moderata crescita economica e pressioni inflazionistiche ridotte, anche se le condizioni economiche e finanziarie globali dovessero continuare a migliorare ”, si legge nel riassunto della riunione. (Was)