Canada: governo spenderà 11,7 miliardi di dollari per nuove navi della guardia costiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo canadese prevede di rinnovare la flotta della Guardia costiera e costruire fino a 18 nuove grandi navi con un costo stimato di 11,7 miliardi di dollari (15,7 miliardi di dollari canadesi): lo ha annunciato il primo ministro Justin Trudeau. "Rinnovando la flotta della Guardia costiera, ci assicuriamo che la nostra Guardia costiera disponga delle navi di cui hanno bisogno per svolgere il loro importante lavoro per l'intero paese negli anni a venire. L'annuncio di oggi va ben oltre un cantiere, un'industria o una parte del paese. Stiamo rinvigorendo l'industria marittima di classe mondiale del Canada, sostenendo l'innovazione tecnologica e creando buoni posti di lavoro nella classe media da una costa all'altra. Stiamo costruendo una flotta per il futuro, oggi ", ha detto Trudeau in un comunicato stampa. Le 18 grandi navi saranno costruite a Seaspan's Vancouver Shipyards e Irving Shipbuilding a Halifax, secondo quanto comunicato. (Res)