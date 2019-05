Canada-Filippine: Ottawa completerà rimozione rifiuti entro fine giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro canadese per l'Ambiente e il Clima, Catherine McKenna, ha promesso che i rifiuti inviati nelle Filippine nel corso degli anni saranno presi in consegna entro la fine di giugno. Una società privata, Bollore Logistics Canada, ha ottenuto l'appalto per riportare tonnellate di rifiuti solidi urbani inviati nelle Filippine tra il 2013 e il 2014, che hanno suscitato una dura reazione da parte del presidente filippino Rodrigo Duterte. "La compagnia inizierà la preparazione per la spedizione nei prossimi giorni e la rimozione sarà completata entro la fine di giugno", si legge nella dichiarazione ministeriale. Il governo canadese pagherà tutti i costi associati. (segue) (Res)