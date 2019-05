Canada-Filippine: Ottawa completerà rimozione rifiuti entro fine giugno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana le Filippine hanno richiamato il loro ambasciatore e i consoli dal Canada, dopo che Ottawa ha mancato la scadenza fissata da Manila per la presa in consegna di decine di container di rifiuti erroneamente catalogati come materiale plastico riciclabile, inviati in quel paese asiatico tra il 2013 e il 2014. Il segretario degli Affari esteri delle Filippine, Teodoro L. Locsin Jr., ha annunciato il richiamo dei rappresentanti diplomatici nella il 16 maggio. “Abbiamo inviato lettere per il richiamo del nostro ambasciatore e dei consoli in Canada. Rientreranno entro un giorno”, ha scritto il segretario sul suo profilo Twitter. Locsin ha accusato Ottawa di aver “mancato la scadenza del 15 maggio” per la presa in consegna dei rifiuti, ed ha aggiunto che Manila manterrà una presenza diplomatica ridotta nel paese nordamericano sino a quando la disputa sarà stata risolta. (segue) (Res)