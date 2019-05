Canada-Filippine: Ottawa completerà rimozione rifiuti entro fine giugno (4)

- Alla fine di aprile il presidente delle Filippine, Rodrigo Duterte, aveva minacciato di “dichiarare guerra” al Canada, se Ottawa non avesse accettato di riprendere in consegna le tonnellate di rifiuti inviati nel paese asiatico. “Sono pronto a dichiarare guerra nei loro confronti. Informo il Canada che i suoi rifiuti sono in viaggio, e che faranno meglio a riservare loro una calorosa accoglienza. Che se li mangino, se ne hanno voglia. I loro rifiuti stanno tornando a casa”. Durante una visita ufficiale nelle Filippine, nel 2015, il primo ministro Canadese, Justin Trudeau, aveva dichiarato che il suo governo stava studiando una “soluzione canadese”, e che la situazione non si sarebbe ripetuta. Il caso ha causato forte imbarazzo al governo del premier Trudeau, tra i più vocali nell’esibizione del proprio attivismo ambientale e climatico. (Res)