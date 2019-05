Usa: Pentagono impone ai militari restrizioni su informazioni condivise con Congresso (2)

- Il Pentagono ha risposto alle critiche, affermando che la nuova politica ha lo scopo di aumentare la trasparenza tra il Pentagono e il Congresso."Nello stabilire questa politica, il segretario Shanahan cerca di aumentare la trasparenza e la condivisione delle informazioni con il Congresso. Sotto la sua direzione, il dipartimento della Difesa si è impegnato con le commissioni per i Servizi armati del Senato e della Camera per sviluppare un processo per fornire al Congresso l'accesso ai piani e agli ordini operativi, inclusi gli ordini esecutivi", ha detto Joe Buccino, portavoce di Shanahan, in una dichiarazione al quotidiano "The Hill". (Was)