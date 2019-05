Argentina: attività economica al -6,8 per cento a marzo, peggior registro dell'anno

- L'attività economica in Argentina ha registrato a marzo una contrazione del 6,8 per cento rispetto allo stesso mese del 2018, terzo peggior registro degli ultimi dodici mesi. Lo segnala oggi l'ultimo rapporto "Emae" dell'Istituto nazionale di statistica (Indec) nel quale si sottolinea che il dato di marzo risulta inferiore dell'1,3 per cento rispetto al mese precedente. Il dato aggregato dei primi tre mesi riporta una contrazione complessiva del 5,7 per cento. Tra i settori maggiormente in crisi figurano il commercio (14,6 per cento), l'intermediazione finanziaria (-13,9 per cento), l'industria (-13,2 per cento), la costruzione (-7,1 per cento), elettricità/gas/acqua (-6,1 per cento). Unico settore pienamente in recupero quello agricolo (+10,1 per cento), grazie sia a un raccolto record che a una comparazione con un anno caratterizzato da un'eccezionale siccità e da uno scarsissimo rendimento del settore. (Abu)