Messico-Usa: ministro Esteri Ebrard incontra domani Pompeo, focus su flussi migratori

- Il ministro degli Esteri messicano, Marcelo Ebrard, incontrerà domani a Washington il segretario di stato Usa Mike Pompeo. Il ministro, riferisce la stampa messicana, presenterà a Pompeo il Piano di sviluppo integrale per il Messico e America centrale, annunciato lunedì davanti alla Commissione economica per l’America latina e i caraibi (Cepal). Parlando oggi a un forum economico a Città del Messico Ebrard ha dichiarato che se non si fanno investimenti nel sud del paese e in America centrale il flusso dei migranti è destinato ad aumentare. “Domani vedrò Pompeo (…). Abbiamo intenzione di parlare di diverse questioni”, ha detto il ministro, secondo quanto riferisce il quotidiano “Milenio”. (segue) (Mec)