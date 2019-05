Roma: comandante Di Maggio, grazie ad agenti per aver individuato responsabile ignobile furto a via Tiburtina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio complimentarmi con gli agenti del IV Gruppo Tiburtino, perché non è stato facile risalire alla persona che ha compiuto questo furto. Un gesto ignobile, viste le circostanze in cui è avvenuto, pochi minuti dopo un tragico incidente, e che qualifica l'uomo che abbiamo identificato. Mi congratulo anche alla luce della complessità dell'indagine svolta, perché solo l'elevata professionalità che gli operatori hanno dimostrato ha permesso di individuare il responsabile e fare giustizia su un fatto così grave". Così in una nota il comandante generale Antonio Di Maggio, in merito all'indagine che ha permesso di individuare l'autore del furto ai danni del ciclista investito su via Tiburtina. (Com)