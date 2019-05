Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, giovedì 23 maggio:COMUNEOre 9,30 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della III Commissione e Conferenza Capigruppo. Odg: 1) Ordine del giorno "Ripristinare i risarcimenti per le vittime sul lavoro"; 2) Mozione "Morti bianche, infortuni e malattie professionali: tristi primati del Piemonte".Ore 11,30 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della IV Commissione e la Commissione Diritti e pari opportunità. Odg: Approfondimento all'Interpellanza "Dopo due anni grave ritardo nella nomina del disability manager".Ore 14 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della II Commissione e la I Commissione. Odg: Rendiconto del Comune per l'esercizio 2018. Illustrazione delle materie: urbanistica, piano regolatore, edilizia privata, riqualificazione urbana, banca dati e nuova cartografia.Ore 14.30 - Palazzo Civico, sala Orologio: Riunione della II Commissione. Odg: Rendiconto del Comune per l'esercizio 2018. Illustrazione delle materie: viabilità, trasporti, infrastrutture, piano del traffico e parcheggi.Ore 16 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della Commissione Servizi pubblici locali, la II Commissione e la Commissione Smart city. Odg: Trasporto pubblico locale: approfondimento sul nuovo sistema tariffario Gtt. (segue) (Rpi)