Governo: insediato oggi a palazzo Chigi Tavolo istituzionale permanente su Molise (3)

- Spetterà al Tavolo, infatti, conclude la nota, "composto dai rappresentanti dei ministeri competenti, di Invitalia, della regione Molise, delle Province, dei Comuni di Campobasso ed Isernia, presenti oggi alla riunione, valutare il fabbisogno espresso dal territorio, elaborare le strategie per attuare il programma di sviluppo, coordinare tutte le azioni e mettere in campo le necessarie misure di accelerazione". (Com)