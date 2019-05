Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE- L’assessore alla Sanità e l’integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato inaugura la nuova Tac dell’ospedale Belcolle di Viterbo. Partecipa il direttore generale della Asl di Viterbo, Daniela Donetti. Viterbo, Ospedale Belcolle, Strada Sanmartinese (ore 12)VARIE- Nell’ambito dello "Spazio Giovani" del consultorio e della prevenzione alla tossicodipendenza verso gli adolescenti, distretto sanitario di Guidonia Montecelio della Asl Roma 5 ed il comune di Guidonia Montecelio, assessorato alle Politiche sociali, organizzano un incontro tra gli studenti degli anni 1-2-3 degli istituti superiori del territorio ed il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Tivoli, Alfredo M. Bonagura.Guidonia, teatro Imperiale ( ore 10)- Presentazione alla stampa della XVIII Giornata nazionale del sollievo, promossa e organizzata dalla Fondazione Gigi Ghirotti.Ministero della salute, lungotevere Ripa 1 (ore 11)- Presentazione dell’ebook di Avviso Pubblico "La Trasparenza (Im)possibile. Tutto quello che c’è da sapere sul diritto di accesso in Italia", edito da Altreconomia. All’evento interverranno: Raffale Cantone, Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; Roberto Montà, sindaco di Grugliasco (To) e Presidente di Avviso Pubblico; Alberto Vannucci, direttore del Master in Analisi, prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e della corruzione dell’Università di Pisa.Autorità Nazionale Anticorruzione, via Marco Minghetti, 10 (ore 11:30) GIULIANO- Presentazione di "Comprehensive cancer center, nuova realtà di ricerca e cura per i malati di tumore", e del bilancio di missione 2018 della fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs. Intervengono: Giovanni Raimondi, presidente fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs, Marco Elenfanti, direttore generale fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs, Rocco Bellantone, direttore governo clinico fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs, Giovanni Scambia, direttore scientifico fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs e Giampaolo Tortora, direttore del Comprehensive cancer center fondazionepoliclinico universitario Agostino Gemelli Irccs.Policlinico Gemelli (Aula Brasca) (ore 11:30) (Rer)