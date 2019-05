Colombia: ministro Esteri chiede più risorse per assistere migranti e rifugiati venezuelani (4)

- L'appello fa eco a quello lanciato dall'inviato speciale delle Nazioni Unite per i rifugiati e migranti venezuelani, Eduardo Stein, il quale ha sollecitato risorse urgenti per fronteggiare il flusso delle persone in fuga dalla crisi che attraversa il Venezuela. "La regione non era preparata per una crisi di queste dimensioni", ha detto Stein nel corso di una conferenza stampa tenuta a Bogotà, al termine di un incontro con il ministro degli esteri della Colombia, Carlos Holmes Trujillo. "Per questo c'è bisogno urgente di una cooperazione internazionale maggiore rispetto a quella che è stata prestata sinora", ha aggiunto il funzionario citato dai media colombiani. Stein ha ricordato che ogni giorno circa cinquemila venezuelani abbandonano il paese, flusso che potrebbe spingere il numero totale di migranti - a fine 2019 - a quota cinque milioni. Secondo le Nazioni Unite il numero di migranti e rifugiati venezuelani nel mondo ha superato i 3,4 milioni. La Colombia è il paese ad avere accolto il maggior numero di migranti e rifugiati. (segue) (Mec)