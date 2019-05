Usa: Assemblea di New York vota per rilascio dichiarazioni di Trump

- L'Assemblea dello Stato di New York ha approvato un disegno di legge che consentirà al Congresso statunitense di ottenere le dichiarazioni statali dei redditi del presidente Donald Trump, che risiede nella Grande Mela. L'Assemblea ha votato 84 a 53 per richiedere al commissario per le politiche fiscali di New York di rilasciare qualsiasi dichiarazione statale dei redditi richiesta dalla commissione congiunta per il Fisco, dalla commissione Finanze del Senato e dalla commissione incaricata del fisco alla Camera (Ways and Means) per ogni "scopo legislativo specifico e legittimo". L'Assemblea ha inoltre votato 85 a 49 un emendamento al disegno di legge che indirizzava il dipartimento tributario di New York a fornire in particolare le dichiarazioni dei redditi dei funzionari eletti al Congresso dello Stato. (segue) (Was)